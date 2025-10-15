Scuole d'infanzia asili e sostegno a Napoli il Comune assume maestre | aperte le domande 2025-'26

Al via il bando per assumere maestre delle scuole d'infanzia, asili nido e sostegno al Comune di Napoli: si tratta di incarichi annuali 2025-26. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Contributi per le scuole dell'infanzia paritarie (3-6 anni) per l'Anno Scolastico 2025/2026 – Riduzione Rette Famiglie Ufficio Stampa - Comunicato n.457 Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana, Servizio 5, ha - facebook.com Vai su Facebook

Scuole d’infanzia, asili e sostegno a Napoli, il Comune assume maestre: aperte le domande 2025-’26 - Al via il bando per assumere maestre delle scuole d'infanzia, asili nido e sostegno al Comune di Napoli: si tratta di incarichi annuali 2025- Lo riporta fanpage.it

Cassa commercialisti: bonus asili nido e scuole d’infanzia - Entro il 31 ottobre 2025 è possibile presentare domanda per il Bando asili nido e scuole d’infanzia e per il nuovo contributo per i centri estivi. Da ipsoa.it

Bidelli e custodi di scuole d’infanzia e asili a Napoli in agitazione. E le aule non vengono più pulite - Bidelli e custodi delle scuole d’infanzia e degli asili nido del Comune di Napoli in stato di agitazione. Riporta fanpage.it