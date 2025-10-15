Scuole aperte allo sport | via libera della Camera alla riforma

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giorno soltanto è bastato per unire due immagini potenti: le luci del Quirinale, con le nazionali di pallavolo celebrate da tutto il Paese, e l’Aula di Montecitorio che dà il via libera a una riforma attesa da anni. Due scene, un messaggio: le palestre delle scuole come cuore vivo delle comunità. Un incastro simbolico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

scuole aperte allo sport via libera della camera alla riforma

© Sbircialanotizia.it - Scuole aperte allo sport: via libera della Camera alla riforma

Leggi anche questi approfondimenti

scuole aperte sport viaPalestre scuole aperte: Abodi, "passo di grande valore sociale" - "Quello approvato oggi all'unanimità è un passo per rilanciare il diritto alla pratica sportiva nella nostra Nazione". Si legge su ansa.it

Stelle nello Sport per le scuole: al via il concorso, aperte le iscrizioni per l’Olimpiade - Genova – Con la 26° edizione del progetto Stelle nello Sport, è subito iniziata con grande intensità l’attività al servizio del mondo della Scuola. Lo riporta ilsecoloxix.it

Scuole aperte in estate, ecco i progetti aperti a tutti: dallo sport alla musica al «tutoraggio» - Parte anche quest'anno il piano estate per tenere aperte le scuole: lo ricorda il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara con una lettera indirizzata ai genitori degli studenti. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Scuole Aperte Sport Via