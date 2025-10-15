Scuola vietata l’educazione sessuale anche alle scuole medie L’ira delle opposizioni contro l’emendamento al Ddl Valditara | Medioevo

La Commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento al Ddl valditara sul consenso informato, a prima firma della deputata leghista Giorgia Latini, che estende il d ivieto di affrontare tematiche sessuali anche alle scuole medie. In precedenza, il testo limitava il divieto alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Per gli studenti delle superiori, invece, l’insegnamento di questi argomenti sarà possibile solo previo consenso informato delle famiglie, che dovranno conoscere i temi, il materiale didattico e le competenze dei relatori. La misura ha scatenato le proteste delle opposizioni, che parlano di un attacco alla libertà di insegnamento e di un passo indietro. 🔗 Leggi su Open.online