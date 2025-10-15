Scuola l’intelligenza artificiale entra davvero in classe | 1 su 5 la usa ogni giorno

Quicomo.it | 15 ott 2025

Nelle province di Como, Lecco, Monza e Varese l’intelligenza artificiale è ormai compagna di studio: circa uno studente su cinque la utilizza con regolarità, in linea con la media lombarda. La sfruttano soprattutto per capire meglio i contenuti (57%) e, più della media regionale, per gestire i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

