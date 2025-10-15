Scuola l’aggiornamento serva al Parlamento Lettera

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - L’azione ministeriale si concentra sull’aggiornamento dei docenti, come cardine della “modernizzazione” della scuola. Il vero nodo, però, resta invisibile: la confusione normativa che arriva dalle aule parlamentari. È lì che nascono le difficoltà educative, non tra i banchi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

