Scozia | 75.000 salmoni in fuga da un allevamento dopo la tempesta Amy Perché sono un pericolo

Quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non galline, ma salmoni in fuga: all’inizio di ottobre la tempesta Amy ha colpito con violenza le Highlands scozzesi, distruggendo le strutture di un grande allevamento sul Loch Linnhe e liberando così circa 75.000 esemplari. Ma al contrario di quello che si potrebbe immaginare questo insperato ritorno alla libertà rappresenta invece una pessima notizia per la biodiversità e per la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche di salmone atlantico originario della ScoziaPerché non è un bene per la natura. I salmoni fuggiti dall’allevamento delle Highlands non sono pesci selvatici, ma animali altamente addomesticati, frutto di decenni di selezione genetica mirata a renderli più redditizi negli allevamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scozia: 75.000 salmoni in fuga da un allevamento dopo la tempesta Amy. Perché sono un pericolo

