Scout condannato per pedopornografia e abusi | Modalità predatorie contro i più indifesi
Sette anni di reclusione e il pagamento di 26mila euro di multa, con interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio e servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate da minori. E' la condanna pronunciata lo scorso luglio, al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
"Come scout del CNGEI Sezione Scout di Torino, fedeli ai principi di fratellanza, tolleranza e altruismo, non possiamo restare in silenzio di fronte alle atrocità che continuano a colpire quotidianamente il popolo palestinese. Esprimiamo profondo sdegno per i - facebook.com Vai su Facebook
Terracina, condanna per abusi sessuali: capo scout colpevole oltre ogni ragionevole dubbio - Nelle parole del giudice Gerardi emerge un quadro inquietante: il capo scout avrebbe agito "con modalità predatorie" ... Da ilquotidianodellazio.it
Prometteva carriere di successo per adescare baby-calciatori: finto talent scout accusato di abusi su 12enne - Processo a Venezia per un 52enne di Rosolina accusato di abusi su un minore. Riporta nordest24.it
Abusi sessuali su baby calciatore 12enne promettendo carriera nel calcio: finto talent scout a processo - Un uomo di 52 anni prima è finito sotto processo al tribunale di Venezia per il reato di violenza sessuale su minore dopo la denuncia dei genitori di ... Lo riporta fanpage.it