Scotti e Capovilla presenti C’è il nuovo film di Sossai

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva al cinema Rosebud " Le città di pianura ", il nuovo lavoro del regista Francesco Sossai. In occasione della prima proiezione, domani alle 21, saranno ospiti del cinema comunale gli attori Filippo Scotti e Pierpaolo Capovilla (anche cantautore, bassista, nonché fondatore degli One Dimensional Man e del Teatro degli Orrori). Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025 nella sezione "Un Certain Regard", "Le città di pianura" è un film intenso e magnetico che conferma la sensibilità cinematografica di Sossai, già noto per il suo sguardo personale e poetico sul paesaggio umano contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scotti e capovilla presenti c8217232 il nuovo film di sossai

© Ilrestodelcarlino.it - Scotti e Capovilla presenti. C’è il nuovo film di Sossai

Leggi anche questi approfondimenti

scotti capovilla presenti c8217232Scotti e Capovilla presenti. C’è il nuovo film di Sossai - "Le città di pianura" sarà proiettato domani sera al cinema Rosebud. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scotti Capovilla Presenti C8217232