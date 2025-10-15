Arriva al cinema Rosebud " Le città di pianura ", il nuovo lavoro del regista Francesco Sossai. In occasione della prima proiezione, domani alle 21, saranno ospiti del cinema comunale gli attori Filippo Scotti e Pierpaolo Capovilla (anche cantautore, bassista, nonché fondatore degli One Dimensional Man e del Teatro degli Orrori). Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025 nella sezione "Un Certain Regard", "Le città di pianura" è un film intenso e magnetico che conferma la sensibilità cinematografica di Sossai, già noto per il suo sguardo personale e poetico sul paesaggio umano contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scotti e Capovilla presenti. C’è il nuovo film di Sossai