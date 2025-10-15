Scotti e Capovilla presenti C’è il nuovo film di Sossai
Arriva al cinema Rosebud " Le città di pianura ", il nuovo lavoro del regista Francesco Sossai. In occasione della prima proiezione, domani alle 21, saranno ospiti del cinema comunale gli attori Filippo Scotti e Pierpaolo Capovilla (anche cantautore, bassista, nonché fondatore degli One Dimensional Man e del Teatro degli Orrori). Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025 nella sezione "Un Certain Regard", "Le città di pianura" è un film intenso e magnetico che conferma la sensibilità cinematografica di Sossai, già noto per il suo sguardo personale e poetico sul paesaggio umano contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
LE CITTÀ DI PIANURA di Francesco Sossai / Con Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla de Il Teatro Degli Orrori “Le città di pianura è un film italiano che non rispetta nessuna regola ed è un caos narrativo irresistibile” - Gabriele Niola su Wir - facebook.com Vai su Facebook
“Le città di pianura” è ora al cinema! Un film di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla e con la partecipazione di Roberto Citran e Andrea Pennacchi. Distribuito da Lucky Red. - X Vai su X
