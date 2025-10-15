Scossone nel M5S Appendino vuole dimettersi | Basta con il Pd Ultimatum a Conte

L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino starebbe valutando l'ipotesi di dimettersi dall'incarico di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Come precisa il Corriere della Sera, la questione sarebbe stata sollevata durante l'assemblea congiunta con gli altri parlamentari che si è tenuta ieri sera, a margine delle Elezioni regionali in Toscana. Sul punto il giornale di via Solferino fa una precisazione: la deputata non ha rassegnato formalmente le dimissioni, ma è un'opzione che avrebbe prospettato ai colleghi come una sorta di “ultimatum” per salvare le sorti del movimento. La strategia di Appendino Le ragioni che avrebbero indotto Appendino a riconsiderare il suo incarico sono di natura politica e, nello specifico, riguardano la coalizione con il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

