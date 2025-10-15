Scossa di terremoto in mare sul Gargano

Nel pomeriggio di oggi mercoledì 15 ottobre, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, ha localizzato una scossa di terremoto di magnitudo locale 2.4 nella zona sismica ribattezzata ‘Costa Garganica’, con epicentro in mare a 13 km da Lesina e a 14 da San Nicandro Garganico.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Terremoto oggi Udine, trema la provincia: scossa 3.1 - X Vai su X

Terremoto: il video della scossa magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto di magnitudo 3.6: la scossa fa tremare le case, scatta la paura tra i cittadini - Dopo il recente terremoto in Sicilia, tra Falcone e le Isole Eolie, anche la Puglia torna a tremare. Lo riporta newsmondo.it

Scossa di terremoto in Puglia vicino Foggia di magnitudo 3,6, sisma sulla costa del Gargano: "Ballava tutto" - Scossa di terremoto in Puglia davanti alla costa del Gargano vicino Foggia, magnitudo 3. Come scrive virgilio.it

Terremoto sul Gargano: scossa nettamente avvertita in provincia di Foggia e nel vicino Molise - Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, tra la Puglia settentrionale e il Molise. inmeteo.net scrive