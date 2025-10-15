Scordamaglia Filiera Italia | Con filiera tabacchicola italiana 2,2 mld di euro per Paese
“Oggi si costituisce ufficialmente la filiera del tabacco, un passaggio fondamentale di per sé e come modello per altri settori e filiere produttive. È una filiera apripista per il valore generato, oltre 2,2 miliardi di euro per il Paese, per le 22mila imprese agricole coinvolte”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
#Forum @coldiretti , @L_Scordamaglia (@Filiera_Italia ): Filiera Tabacchicola Italiana garanzia per futuro del settore. VIDEOINTERVISTA https://agricolae.eu/forum-coldiretti-scordamaglia-filiera-tabacchicola-italiana-garanzia-per-futuro-del-settore-videointerv - X Vai su X
In occasione della Quarta riunione di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili e sulla promozione della salute e del benessere, Coldiretti e Filiera Italia hanno approfondito, presso l - facebook.com Vai su Facebook
Scordamaglia (Filiera Italia): "Con filiera tabacchicola italiana 2,2 mld di euro per Paese" - "Oggi si costituisce ufficialmente la filiera del tabacco, un passaggio fondamentale di per sé e come modello per altri settori e filiere produttive. Come scrive msn.com
Philip Morris Italia e Coldiretti: nasce 'Filiera Tabacchicola Italiana' guidata da Cesare Trippella - Trippella (Philip Morris Italia): “Lavoreremo per dare continuità e forza economica agli agricoltori, sostenendo la transizione verso modelli sempre ... Segnala affaritaliani.it
Nasce Filiera tabacchicola italiana all’interno di Filiera Italia - In occasione del XXIII Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, promosso da Coldiretti, è stata annunciata la costituzione di Filiera tabacchicola italiana, una nuova organizzazione ... Scrive msn.com