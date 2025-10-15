“Oggi si costituisce ufficialmente la filiera del tabacco, un passaggio fondamentale di per sé e come modello per altri settori e filiere produttive. È una filiera apripista per il valore generato, oltre 2,2 miliardi di euro per il Paese, per le 22mila imprese agricole coinvolte”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scordamaglia (Filiera Italia): “Con filiera tabacchicola italiana 2,2 mld di euro per Paese”