Scoppia una gomma mentre viaggiano in autostrada impatto violentissimo Atterra l' elisoccorso
Momenti di paura lungo l'autostrada A35, nota anche con la sigla BreBeMi dalle iniziali delle tre province interessate (Brescia, Bergamo e Milano), che collega le città di Brescia e Milano. Un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 ottobre ha mandato in tilt la circolazione nel. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Scoppia una gomma, tir sbanda e travolge un'auto: Paolo Gerevini muore a 51 anni a Bagnolo Cremasco https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/28/news/paolo_gerevini_morto_scontro_auto_tir_bagnolo_cremasco-424876283/?ref=twhl… - X Vai su X
SCOPPIA PNEUMATICO E SI RIBALTA SULL'A22....INARRESTABILE TRENTO. Un camion che trasportava uva si è ribaltato questa mattina, sabato 11 ottobre sull'A22 del Brennero, in direzione sud all'altezza di Nomi. Ferito l'autista, che è stato trasportato all' - facebook.com Vai su Facebook