Scoppia una gomma e il furgone si ribalta Quattro muratori in codice rosso

Bresciatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di paura lungo l’autostrada A35 Brebemi, dove un grave incidente ha mandato in tilt la circolazione nel tratto tra Rovato sud e Castrezzato. Erano da poco passate le 15.30 quando un furgone con a bordo quattro muratori si è improvvisamente ribaltato dopo lo scoppio di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

