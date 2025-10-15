Scoppia una gomma e il furgone si ribalta Quattro muratori in codice rosso

Pomeriggio di paura lungo l’autostrada A35 Brebemi, dove un grave incidente ha mandato in tilt la circolazione nel tratto tra Rovato sud e Castrezzato. Erano da poco passate le 15.30 quando un furgone con a bordo quattro muratori si è improvvisamente ribaltato dopo lo scoppio di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

