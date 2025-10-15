Scoperta una piantagione marijuana allestita in un bunker

Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in "serra" per la coltivazione di una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Platì, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Un 67enne è stato denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva realizzato una sofisticata coltivazione "indoor" all'interno di un bunker ricavato alla base di una sua abitazione secondaria, situata in una zona rurale del territorio comunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scoperta una piantagione marijuana allestita in un bunker

