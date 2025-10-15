Era diretto verso casa, a Madone, ma a casa non è mai arrivato. Il viaggio di Aristide è terminato a Monza, al San Gerardo, dove è stato trasferito d’urgenza dopo essere stato travolto da un’automobilista a Verderio. È morto durante la scorsa notte Aristide La Porta, il motociclista di 54 anni di Madone, appunto, che lunedì pomeriggio a Verderio è rimasto coinvolto suo malgrado in un incidente stradale. Aristide era in sella al suo Kymco, uno scooterone. Stava percorrendo via Caduti della Libertà: dall’altra parte arrivava un 44enne del posto, al volante di una Dr 5 che ha svoltato. Nessuno dei due è riuscito a frenare in tempo né ad evitare l’impatto e lo scontro, frontale è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scooter in fiamme, il ferito muore nella notte