Scontro tra un camion e un' auto sul ponte Verdi di Ragazzola | un morto

Parmatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 76enne alla guida della sua auto di grossa cilindrata ha perso la vita in un incidente. Lo scontro con un camion, avvenuto sul ponte Verdi di Roccabianca, nel tardo pomeriggio. Le cause che hanno portato all'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Purtroppo non c'è stato nulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

scontro camion auto ponteScontro camion-auto a Fisciano, incidente sul Raccordo Salerno-Avellino: traffico impazzito - Incidente stradale a Fisciano, sul raccordo Salerno- fanpage.it scrive

Scontro, con l'auto vola nel fosso - Due giovani, un 18enne e un 22enne, sono rimasti feriti nell’incidente di questo pomeriggio, avvenuto sulla via per Casirate. Come scrive laprovinciacr.it

Scontro auto-camion nell'Alessandrino, un morto a Sale, in Piemonte: travolto da un Tir - L'auto è finita incastrata sotto il rimorchio del mezzo pesante Un uomo è morto in un incidente avvenuto nella notte lungo la statale ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Camion Auto Ponte