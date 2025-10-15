Scontro tra un camion e un' auto sul ponte Verdi di Ragazzola | un morto
Un 76enne alla guida della sua auto di grossa cilindrata ha perso la vita in un incidente. Lo scontro con un camion, avvenuto sul ponte Verdi di Roccabianca, nel tardo pomeriggio. Le cause che hanno portato all'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Purtroppo non c'è stato nulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
