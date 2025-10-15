Scontro tra due automobili sulla Lungofino a Elice | due feriti uno è grave in Rianimazione

Ilpescara.it | 15 ott 2025

Un uomo di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 14 ottobre a Elice.Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, è avvenuto sulla strada Lungofino, in località Quattro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

