Scontro tra due automobili sulla Lungofino a Elice | due feriti uno è grave in Rianimazione
Un uomo di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 14 ottobre a Elice.Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, è avvenuto sulla strada Lungofino, in località Quattro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
