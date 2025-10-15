Scontro tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo | cos’è successo

Un battibecco pubblico, poi la promessa di una causa milionaria. Lo scontro tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo è esploso martedì al Forum di Coldiretti, dove il leader di Azione ha attaccato l’amministratore delegato di Enel sui margini della distribuzione elettrica: «Con Enel distribuzione, pagata con le nostre bollette, non solo fa il 42 per cento di utile come Hermès ma si prende pure il bonus». Poco dopo, nel cortile di Palazzo Rospigliosi, i due si sono trovati faccia a faccia. « Vai a lavorare, lazzarone! », ha replicato Cattaneo. « Cafone », la risposta di Calenda, che ha poi spiegato ai cronisti: «Gli ho ricordato che può fare questa operazione, ma almeno deve stare zitto, perché sono soldi degli italiani che vengono presi senza nessun rischio aziendale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scontro tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo: cos’è successo

