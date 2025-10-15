Scontro tra auto e moto | centauro trasportato al San Pio
Tempo di lettura: < 1 minuto Ferito un centauro in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Guardia Sanframondi all incrocio tra via Municipio e via della Vittoria. A scontrarsi una Fiat Dobló ed una moto. Il centauro è stato trasportato al San Pio per accertamenti dal personale del 118. Sul posto per effettuare i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
