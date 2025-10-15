Scontro tra auto e furgone a Peschiera del Garda | tre feriti grave una persona

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, intorno alle ore 15.30, si è verificato un incidente stradale lungo la strada regionale 11 nel territorio di Peschiera del Garda. In base alle prime informazioni disponibili, il sinistro ha coinvolto un’automobile e un furgone, causando il ferimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

