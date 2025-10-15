Scontro Calenda-Cattaneo Enel su ricavi dell' azienda il primo | Fate più utili di Hermès il ceo | Vai a lavorare e annuncia querela - VIDEO

15 ott 2025

Il tutto ha avuto inizio dopo il discorso di Calenda dal palco del Forum della Coldiretti. Lo scontro finisce in tribunale Scontro tra il leader di Azione Carlo Calenda e l'ad di Enel Flavio Cattaneo. Il tutto ha avuto inizio dopo il discorso di Calenda dal palco del Forum della Coldiretti. C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scontro Calenda-Cattaneo (Enel) su ricavi dell'azienda, il primo: "Fate più utili di Hermès", il ceo: "Vai a lavorare", e annuncia querela - VIDEO

