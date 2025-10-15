Scontro auto-moto in zona Santa Maria delle Grazie | donna ferita e traffico bloccato

Arezzonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale oggi, mercoledì 15 ottobre, tra un’auto e una moto.Dinamica dell'incidenteIntorno alle ore 12,4o, è scattato l'intervento del 118 della Asl Toscana Sud Est in via Leonardo da Vinci, tra la rotatoria dell'Esselunga e quella nuova di Santa Maria delle Grazie, davanti al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

