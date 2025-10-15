Scontro auto-furgone | tre feriti di cui uno portato in ospedale con l' elisoccorso

È di tre feriti il bilancio dello scontro tra un'auto e un furgone di Amiu a Ronco Scrivia, verso le 12,30 di oggi, mercoledì 15 ottobre.L'incidente stradale è avvenuto per cause da accertarsi sulla strada provinciale 35, a pochi metri dal casello autostradale.Due feriti sono stati portati in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

