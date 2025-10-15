Scontro auto-furgone | tre feriti di cui uno portato in ospedale con l' elisoccorso

Genovatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di tre feriti il bilancio dello scontro tra un'auto e un furgone di Amiu a Ronco Scrivia, verso le 12,30 di oggi, mercoledì 15 ottobre.L'incidente stradale è avvenuto per cause da accertarsi sulla strada provinciale 35, a pochi metri dal casello autostradale.Due feriti sono stati portati in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scontro auto furgone treScontro tra due auto e un furgone sull’Appia a Cisterna: tre feriti gravi - Un violento scontro che ha coinvolto tre veicoli ha paralizzato il traffico sull'Appia nel primo pomeriggio di oggi, nel territorio ... Lo riporta latinapress.it

scontro auto furgone treScontro auto-furgone nel Viterbese, 4 feriti di cui tre gravi - Quattro persone, di cui tre gravemente, sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13, in località Borghetto di Civita Castellana, in provin ... Riporta msn.com

scontro auto furgone treScontro tra auto e furgone: quattro feriti di cui tre gravi - L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia a Civita Castellana, nella frazione di Borghetto. Segnala civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Auto Furgone Tre