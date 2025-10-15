Scontro auto-camion | paura per un 29enne rimasto incastrato nella macchina
Sono stati momenti di apprensione quelli di martedì 14 ottobre per due autisti – uno a bordo di un’auto, l’altro alla guida di un camion – coinvolti in un incidente avvenuto sulla Strada Statale 43 all’altezza di Taio, nei pressi della galleria Corona.Lo schiantoAncora non si conoscono con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
