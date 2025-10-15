Scontro all' incrocio | un ferito illesa una bambina di 6 anni

Incidente nel tardo pomeriggio del 15 ottobre a Podenzano. Qui all’incrocio tra via Lombardelli con via Calatroni, due auto si sono scontrate. Illese nonna e nipote di 6 anni, mentre l’altro conducente – un 20enne – è rimasto lievemente ferito. Sul posto l’auto infermieristica 118, un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

