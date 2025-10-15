Scontri Udine 13 fermi e due arresti

“Italia-Israele non si doveva giocare“. Sono queste le parole che riecheggiano al passaggio del corteo Pro Pal lungo le vie di Udine, dove nella serata di ieri, a fine manifestazione e con la partita per le qualificazioni ai Mondiali ancora in corso, è andato in scena ciò che si era ipotizzato: gli scontri in strada . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scontri Udine, 13 fermi e due arresti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Local Team. . LIVE Guerriglia a Udine durante Italia-Israele, la conferenza stampa del Questore dopo i violenti scontri tra manifestanti pro Pal e forze di polizia al termine del corteo - facebook.com Vai su Facebook

Udine, scontri per la partita Italia–Israele: 13 fermati, 2 arrestati e 3 indagati per invasione di campo. Oltre 3.000 agenti impegnati. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X

Italia-Israele, 13 fermati e due arresti per scontri Udine - Sono 13 le persone fermate e due gli arrestati per gli scontri tra manifestanti e forze di polizia durante il corteo organizzato a Udine in occasione ... Da lapresse.it

UDINE: 15MILA PERSONE IN PIAZZA CONTRO LA PARTITA ITALIA-ISRAELE. SCONTRI CON LA POLIZIA, FERMI ED ARRESTI - Almeno 15 mila persone a Udine per la manifestazione contro la “partita della vergogna”, quella giocata ieri tra Italia e Israele. Secondo radiondadurto.org

Scontri tra manifestanti ProPal e Forze dell'Ordine a Udine: 13 fermati e 2 in manette - FOTO e VIDEO - Udine, scontri per la partita Italia–Israele: 13 fermati, 2 arrestati e 3 indagati per invasione di campo. Lo riporta nordest24.it