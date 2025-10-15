Scontri tra Pakistan e Afghanistan | sono i più gravi degli ultimi anni Il ruolo di Cina e India

L’elenco dei paesi coinvolti nel ballo diplomatico e, nelle ultime ore, militare che sta coinvolgendo il subcontinente indiano e l’area dell’ Asia meridionale è molto lungo. Partendo dalla cronaca più stringente, Pakistan e Afghanistan si sono resi protagonisti dei più gravi scontri armati degli ultimi anni, scoppiati nella zona di confine. Islamabad e Kabul puntano il dito l’una contro l’altra, ma è probabile che a dare il via all’attacco sia stato l’esercito pachistano a causa del sostegno che i Talebani garantirebbero ai movimenti estremisti che si oppongono al governo centrale del Pakistan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra Pakistan e Afghanistan: sono i più gravi degli ultimi anni. Il ruolo di Cina e India

