Scontri con la polizia a Udine | cassonetti incendiati e transenne usate come barricate

Transenne usate come barricate, cassonetti dell'immondizia divelti e dati alle fiamme. È quanto avvenuto a Udine durante i tafferugli tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine. I disordini sono nati al termine di una manifestazione a sostegno di Gaza mentre allo stadio la Nazionale si giocava la qualificazione ai playoff mondiali contro Israele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scontri con la polizia a Udine: cassonetti incendiati e transenne usate come barricate

News recenti che potrebbero piacerti

Italia-Israele, violenti scontri tra proPal e polizia ferito un carabiniere, grave un giornalista colpito dalla sassaiolaò. Nel corteo anche i black bloc. Invasione di campo - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a Udine tra pro Pal e polizia, Di Battista: "Una tregua non cancella il genocidio". - X Vai su X

Udine, scontri tra pro-Pal e polizia: feriti un cameraman, un militare e una giornalista - Mentre Italia e Israele si affrontavano in campo a Udine per le qualificazioni ai prossimi Moondiali, all'esterno dell'impianto scoppiava la guerriglia. Come scrive affaritaliani.it

Udine, finita manifestazione pro Pal iniziano gli scontri con la polizia: un giornalista in ospedale - Le proteste che hanno preceduto la sfida tra Italia e Israele sono sfociate in incidenti: coinvolta anche Elisa Dossi, giornalista di Rainews24 ... rainews.it scrive

Italia-Israele, violenti scontri tra proPal e polizia: sassaiola contro forze dell'ordine e giornalisti, ci sono feriti gravi. Nel corteo anche i black bloc - Nello stadio gli steward hanno fermato 3 contestatori che avrebbe tentato di entrare in campo. Scrive ilgazzettino.it