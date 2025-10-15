Scompare dal pronto soccorso trovato morto in ospedale | Dov'è stato Giovanni per 10 giorni? Vogliamo verità

Giovanni Cuvello è stato trovato morto in un locale tecnico dell'ospedale di Palermo il 10 ottobre. Dieci giorni prima era scomparso dal Pronto Soccorso del Villa Sofia. I familiari: "Dove è stato? Come mai nessuno è riuscito a vederlo? Vogliamo sapere la verità". Sul caso indaga la Procura, gli inquirenti stanno cercando di scoprire cosa sia accaduto al 73enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it