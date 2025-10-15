Scompare dal pronto soccorso trovato morto in ospedale | Dov'è stato Giovanni per 10 giorni? Vogliamo verità
Giovanni Cuvello è stato trovato morto in un locale tecnico dell'ospedale di Palermo il 10 ottobre. Dieci giorni prima era scomparso dal Pronto Soccorso del Villa Sofia. I familiari: "Dove è stato? Come mai nessuno è riuscito a vederlo? Vogliamo sapere la verità". Sul caso indaga la Procura, gli inquirenti stanno cercando di scoprire cosa sia accaduto al 73enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Limited edition? Questo articolo è super richiesto ed è pronto ad aggiungersi alla tua collezione di penne Legami Inchiostro che scompare e riappare? Una vera stregoneria che prende vita grazie al Set di 3 Penne Gel Cancellabili - The Boo - facebook.com Vai su Facebook
Pensionato scompare in ospedale: ritrovato senza vita dopo 10 giorni in un locale al nono piano - È stato trovato senza vita, dieci giorni dopo il suo ingresso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, Giovanni Cuvello, pensionato ... Da 98zero.com
Va in ospedale e scompare, lo trovano morto dopo 10 giorni nello stesso nosocomio: familiari denunciano - Giovanni Cuvello, 73 anni, è stato trovato morto nello stesso ospedale a Palermo in cui era stato visto l’ultima volta dieci giorni fa ... Secondo fanpage.it
Scomparso per dieci giorni, trovato morto in ospedale: il drammatico caso a Palermo - Trovato morto in ospedale: pensionato scomparso a Palermo per dieci giorni, il corpo rinvenuto in un reparto poco frequentato. Scrive notizie.it