Scivolano dalla parete di roccia | paura per due escursionisti
Sono stati momenti di angoscia quelli di stamattina, mercoledì 15 ottobre, per due escursionisti che sono scivolati da una parete rocciosa mentre si arrampicavano su un monte nei pressi di Besagno, frazione del comune di Mori.Ancora non si conoscono i dettagli sulle dinamiche dei fatti. Secondo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
