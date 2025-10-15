Sciopero nazionale disagi per rifiuti pulizia strade e discariche
Possibili disagi nella raccolta di rifiuti e negli altri servizi gestiti da Amsa a Milano per venerdì 17 ottobre. Lo rende noto l'azienda. I problemi saranno conseguenti allo sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
?CEM Ambiente informa che è stato proclamato lo Sciopero generale nazionale del settore ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025 indetto dalle organizzazioni sindacali In caso di adesione da parte del personale, il servizio di raccolta r - facebook.com Vai su Facebook
#info #atac - il 3 ottobre sciopero nazionale di 24 ore - le modalità al link https://atac.roma.it/tempo-reale/il-3-ottobre-sciopero-nazionale-di-24-ore---le-modalita…' #Roma - X Vai su X
Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche ad Alghero - A causa dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL per l’intera ... Si legge su algheroeco.com
Sciopero del settore igiene ambientale: disagi per la raccolta dei rifiuti a Cagliari - Sciopero nazionale del settore di igiene ambientale: possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti a Cagliari. msn.com scrive
Sciopero nazionale, disagi per rifiuti, pulizia strade e discariche - Possibili disagi nella raccolta di rifiuti e negli altri servizi gestiti da Amsa a Milano per venerdì 17 ottobre. Da milanotoday.it