Sciopero nazionale disagi per rifiuti pulizia strade e discariche

Milanotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibili disagi nella raccolta di rifiuti e negli altri servizi gestiti da Amsa a Milano per venerdì 17 ottobre. Lo rende noto l'azienda. I problemi saranno conseguenti allo sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sciopero nazionale disagi rifiutiSciopero nazionale igiene urbana, disagi anche ad Alghero - A causa dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL per l’intera ... Si legge su algheroeco.com

sciopero nazionale disagi rifiutiSciopero del settore igiene ambientale: disagi per la raccolta dei rifiuti a Cagliari - Sciopero nazionale del settore di igiene ambientale: possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti a Cagliari. msn.com scrive

sciopero nazionale disagi rifiutiSciopero nazionale, disagi per rifiuti, pulizia strade e discariche - Possibili disagi nella raccolta di rifiuti e negli altri servizi gestiti da Amsa a Milano per venerdì 17 ottobre. Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Nazionale Disagi Rifiuti