Sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale | Salerno aderisce

É in programma per il 17 ottobre, lo sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale. La FIT-CISL di Salerno invita con forza tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore ad aderire partecipando al presidio che si terrà sotto la Prefettura a alle ore 10.“Questa mobilitazione non è solo una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?CEM Ambiente informa che è stato proclamato lo Sciopero generale nazionale del settore ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025 indetto dalle organizzazioni sindacali In caso di adesione da parte del personale, il servizio di raccolta r - facebook.com Vai su Facebook

Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X

Sciopero venerdì 17 ottobre: trasporti a rischio in Lombardia, orari e fasce garantite - Venerdì 17 ottobre sciopero dei trasporti: disagi a Monza e Trezzo. Lo riporta monza-news.it

Sciopero 17 ottobre 2025: orari e dettagli sui trasporti pubblici e ferroviari - Trasporti, igiene ambientale e servizi ferroviari: tutto sullo sciopero del 17 ottobre 2025 e le limitazioni previste. trend-online.com scrive

INVITO Manfredonia. Sciopero nazionale del settore igiene ambientale: disagi possibili venerdì 17 ottobre - L’azienda e le segreterie sindacali assicurano che verranno adottate tutte le misure possibili per ridurre i disagi. Scrive statoquotidiano.it