Sciopero nazionale dei rifiuti venerdì 17 ottobre Gesenu avverte | Possibili disagi per la raccolta

15 ott 2025

Sciopero generale in programma per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre per i dipendenti del settore dell’Igiene Ambientale. La protesta, proclamata dalle organizzazioni sindacali confederali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, coinvolgerà i lavoratori di tutte le aziende pubbliche e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

