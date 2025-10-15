Sciopero nazionale dei rifiuti venerdì 17 ottobre Gesenu avverte | Possibili disagi per la raccolta
Sciopero generale in programma per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre per i dipendenti del settore dell’Igiene Ambientale. La protesta, proclamata dalle organizzazioni sindacali confederali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, coinvolgerà i lavoratori di tutte le aziende pubbliche e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
?CEM Ambiente informa che è stato proclamato lo Sciopero generale nazionale del settore ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025 indetto dalle organizzazioni sindacali In caso di adesione da parte del personale, il servizio di raccolta r - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero nazionale, seconda frazione situazione ore 8.30 -metro A: prosegue servizio -metro B/B1: prosegue servizio -metro C: chiusa per attività programmate. Non garantite sino alle ore 17 linee sostitutive MC-MC3 -ferrotramvia Termini-Centocelle: prosegu - X Vai su X
Sciopero nazionale Rieco: possibili disagi nella raccolta rifiuti venerdì 17 ottobre - CERVETERI – Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Cerveteri nella giornata di venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e ... civonline.it scrive
Sciopero nazionale dei rifiuti, Ama garantisce i servizi essenziali - Venerdì 17 ottobre stop del comparto pubblico e privato di igiene ambientale. Scrive rainews.it
Sciopero nazionale raccolta rifiuti per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre - È stato indetto per l'intera giornata di venerdì 17 ottobre uno sciopero generale nazionale, proclamato dalle sigle sindacali nazionali, motivo per il quale non saranno garantiti i servizi di raccolta ... Da targatocn.it