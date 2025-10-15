Sciopero nazionale dei lavoratori del settore rifiuti possibili disagi ad Agrigento e provincia

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi in vista nel servizio di raccolta rifiuti in città e nei comuni della provincia. Per la giornata di venerdì 17 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori delle aziende pubbliche e private del comparto igiene ambientale.Alla mobilitazione, indetta dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

