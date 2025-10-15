Sciopero lavoratori igiene ambientale | conferimento rifiuti solidi vietato per un giorno

BRINDISI - Venerdì 17 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, indetto dalle sigle sindacali FP Cgil, Fit Cislm Uil trasporti e Fiadel. Dato l'annuncio in merito della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

In occasione dello sciopero generale nazionale, indetto per i lavoratori del settore ambientale e proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intera giornata o turno di lavoro di venerdì 17 ottobre 2025, si avvisa la cittadinanza che non è garantito il regol - facebook.com Vai su Facebook

I lavoratori della Fenice pronti allo sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale dello storico teatro veneziano: "Una scelta calata dall'alto, non ha un profilo professionale all'altezza" - X Vai su X

Cagliari, venerdì sciopero nazionale lavoratori igiene pubblica: possibili disagi - Disagi in vista anche a Cagliari venerdì 17 ottobre per via dello sciopero nazionale dei lavoratori del settore di igiene ambientale ... Segnala cagliaripad.it

Sciopero nazionale dell'igiene ambientale: la FIT-CISL Salerno in piazza per il rinnovo del contratto - Venerdì 17 ottobre 2025 i lavoratori dell'igiene ambientale incroceranno le braccia per lo sciopero nazionale del settore. ilvescovado.it scrive

Venerdì 17 ottobre sciopero e presidio dei lavoratori dell’igiene ambientale davanti ai cancelli di Hera in via Romea Nord a Ravenna - Venerdì 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori del settore dell’igiene ambientale sciopereranno e manifesteranno la loro volontà di proseguire nella ... Segnala ravennanotizie.it