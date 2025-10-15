Sciopero lavoratori igiene ambientale | conferimento rifiuti solidi vietato per un giorno

Brindisireport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Venerdì 17 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, indetto dalle sigle sindacali FP Cgil, Fit Cislm Uil trasporti e Fiadel. Dato l'annuncio in merito della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sciopero lavoratori igiene ambientaleCagliari, venerdì sciopero nazionale lavoratori igiene pubblica: possibili disagi - Disagi in vista anche a Cagliari venerdì 17 ottobre per via dello sciopero nazionale dei lavoratori del settore di igiene ambientale ... Segnala cagliaripad.it

sciopero lavoratori igiene ambientaleSciopero nazionale dell'igiene ambientale: la FIT-CISL Salerno in piazza per il rinnovo del contratto - Venerdì 17 ottobre 2025 i lavoratori dell'igiene ambientale incroceranno le braccia per lo sciopero nazionale del settore. ilvescovado.it scrive

sciopero lavoratori igiene ambientaleVenerdì 17 ottobre sciopero e presidio dei lavoratori dell’igiene ambientale davanti ai cancelli di Hera in via Romea Nord a Ravenna - Venerdì 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori del settore dell’igiene ambientale sciopereranno e manifesteranno la loro volontà di proseguire nella ... Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Lavoratori Igiene Ambientale