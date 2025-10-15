Sciopero lavoratori Amiu presidio davanti alla Volpara

15 ott 2025

Venerdì 17 ottobre anche a Genova - così come in tutta Italia - sarà sciopero del comparto dell’igiene ambientale. A incrociare le braccia nel capoluogo ligure sono i lavoratori Amiu: i sindacati hanno anche organizzato un presidio fissato a partire dalle ore 8 davanti al cantiere vecchio della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

