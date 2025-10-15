Sciopero lavoratori Amiu presidio davanti alla Volpara

Venerdì 17 ottobre anche a Genova - così come in tutta Italia - sarà sciopero del comparto dell’igiene ambientale. A incrociare le braccia nel capoluogo ligure sono i lavoratori Amiu: i sindacati hanno anche organizzato un presidio fissato a partire dalle ore 8 davanti al cantiere vecchio della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

In occasione dello sciopero generale nazionale, indetto per i lavoratori del settore ambientale e proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intera giornata o turno di lavoro di venerdì 17 ottobre 2025, si avvisa la cittadinanza che non è garantito il regol - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati #sciopero #scioperogenerale #blocchiamotutto #landini #3ottobre - X Vai su X

Lpe, sciopero e proteste: "Partono dai licenziamenti per poi smantellare il sito?" - No al taglio di 57 posti di lavoro: i timori dei sindacati, la rabbia dei 134 dipendenti "Dicono che lasceranno qui a Baranzate lo sviluppo e la ricerca, non ci crediamo". Riporta msn.com

Sciopero lavoratori Lidl, presidio anche a Reggio: "La politica dov’è?" - I lavoratori del supermercato Lidl hanno scioperato ieri mattina in tutta Italia e anche a Reggio si è tenuto un presidio con tutte le sigle sindacali davanti alla filiale di via Piccard, per il ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Sciopero Sirio Svg, il presidio di lavoratori e sindacati con bandiere e fumogeni - Ostellato (Ferrara), 8 settembre 2025 – Prosegue la lotta dei lavoratori della Sirio Svg Italy di San Giovanni di Ostellato, un’azienda tra le più grandi del Basso Ferrarese, con oltre 250 addetti. Secondo ilrestodelcarlino.it