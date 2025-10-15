Sciopero dei servizi ambientali | il 17 ottobre possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Como

Quicomo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aprica avvisa che, per lo sciopero nazionale proclamato dalle principali organizzazioni sindacali di categoria per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, potrebbero verificarsi disservizi nei Comuni serviti, tra i quali Como. Il normale svolgimento della raccolta dei rifiuti e delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sciopero servizi ambientali 17Sciopero dei servizi ambientali: il 17 ottobre possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Como - Aprica avvisa che, per lo sciopero nazionale proclamato dalle principali organizzazioni sindacali di categoria per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, potrebbero verificarsi disservizi nei C ... quicomo.it scrive

sciopero servizi ambientali 17Sciopero dell’igiene ambientale, la Triplice: “Possibili ripercussioni sul personale e il servizio per le scelte di Csp” - “La nuova politica della Civitavecchia Servizi Pubblici peserà sulle lavoratrici e sui lavoratori, con possibili gravi ripercussioni sulla qualità del servizio. Lo riporta terzobinario.it

sciopero servizi ambientali 17Venerdì 17 ottobre è sciopero nazionale del comparto igiene ambientale - Ava ed Etra annunciano l’adesione allo sciopero nazionale previsto per venerdì 17 ottobre che coinvolge il comparto igiene ambientale e informano che ci ... Come scrive ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Servizi Ambientali 17