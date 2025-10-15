Sciopero dei Servizi ambientali a Bergamo possibili disservizi nella raccolta rifiuti
Venerdì 17 ottobre i lavoratori dei servizi ambientali incroceranno le braccia per l’intera giornata, in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Unico dei Servizi Ambientali. In Lombardia la mobilitazione si concentrerà a Milano, con un presidio regionale davanti alla sede di Anci Lombardia dalle 10 alle 12,30, al quale parteciperà anche una delegazione della Fp Cgil Bergamo. Aprica ha comunicato in una nota che per l’intera giornata potrebbe non essere garantito in città il normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e di igiene del suolo, oltre che l’apertura degli sportelli Tari e degli ecosportelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
