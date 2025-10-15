Se la Reggiana oggi è al 3° anno in Serie B, c’è anche lo zampino di Daniele Sciaudone. Il centrocampista 37enne, oggi svincolato, ha vestito il granata tra il 2021 e il 2023 (le due stagioni in B con Aimo Diana). Nella prima fu inamovibile: tanta corsa, sostanza, e due reti. Nella seconda meno spazio con 14 presenze, ma prezioso apporto nello spogliatoio. A Reggio 55 presenze con 2 reti, ma la maglia più indossata in carriera è quella del Bari, con 101 presenze e 11 gol (tra il 2012 e il 2014). Per lui anche Cosenza, Foligno, Spezia, Taranto, Novara, Salernitana, Catania, Brusaporto e Fidelis Andria (in B 298 presenze con 29 gol, e in C 189 con 20 reti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sciaudone plaude Dionigi: "Cura ogni particolare"