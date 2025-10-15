Schumacher infermiera stuprata nella villa del pilota | ecco chi è l' uomo accusato

Una brutta storia coinvolge di riflesso Michael Schumacher e la sua famiglia. Uno stupro si sarebbe consumato a Gland, in Svizzera, nella villa dove il pilota vive in seguito al tragico incidente sugli sci del 2013. Al suo fianco, com'è noto c'è un team medico che si prende cura di lui costantemente. Di questo fa parte un' infermiera trentenne, che sarebbe stata violentata proprio in quel luogo da un pilota australiano, amico del figlio di Michael, Mick, come riportato dal Daily Mail. Una serata come tante sarebbe degenerata nel peggiore dei modi. L’uomo accusato, un pilota professionista descritto come un "amico di Mick Schumacher", avrebbe portato la donna in una delle stanze dello staff con l'aiuto di un fisioterapista e l'avrebbe messa sul letto, "senza spogliarla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

