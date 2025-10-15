Schlein | Meloni ci dà dei terroristi per distrarre l’attenzione

FIRENZE – “Non si è mai vista una presidente del Consiglio che dà dei terroristi alle opposizioni, non si è mai visto in una democrazia. E non si è mai visto una presidente del consiglio che va all’Onu ad attaccare le opposizioni e i giudici italiani. Quindi, certamente, devo dire, non mi sembra neanche che questo atteggiamento stia pagando, ma penso che sia un modo per distrarre l’attenzione dal fatto che stanno tagliando la sanità pubblica e ci sono 6 milioni di italiani che non si riescono più a curare”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata da Giovanni Floris a ‘diMartedì’, in onda ieri sera su La7. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

