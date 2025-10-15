Schlein che botta! È iniziata la guerra interna al Pd | cosa succede

Il risultato delle elezioni a Firenze accende il dibattito interno al Partito Democratico. La neo sindaca Sara Funaro è chiara: «Il risultato ci impone una riflessione profonda». Nel cuore rosso della Toscana, il Pd ha registrato un modesto 27,6% nella circoscrizione Firenze 1, ben al di sotto della media regionale. A preoccupare i vertici è il dato di Casa Riformista, il contenitore elettorale di Matteo Renzi e della lista del presidente Eugenio Giani, che ha raccolto il 15,25%, intercettando gran parte dell’elettorato moderato. Le dinamiche locali hanno inciso. C’è chi nel Pd accusa l’ex sindaco Dario Nardella di aver escluso candidati forti per favorire la sua area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

