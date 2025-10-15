Schindler assume 40 lavoratori anche in Brianza | come candidarsi
Opportunità di lavoro in vista: Schindler Italia, tra i leader globali nel settore della mobilità verticale con oltre 70mila dipendenti tutto il mondo ha annuncia un nuovo piano di assunzioni per consolidare la propria rete di assistenza tecnica. L’azienda è infatti alla ricerca di 40 tecnici. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oskar Schindler data morte: mercoledì 9 ottobre 1974 Oskar Schindler: «Chiunque salva una vita salva il mondo intero.» è scritto nel Talmud babilonese, testo sacro dell'Ebraismo. Una massima che ispirò la vita di quest'imprenditore tedesco che con la sua pr - facebook.com Vai su Facebook
L'azienda che assume personale a Milano: ecco come candidarsi - L'azienda svizzera, tra le più note nel settore della mobilità verticale, ha annunciato un pino di assunzioni per consolidare la propria rete di ... Da milanotoday.it