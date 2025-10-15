Scherzano ridono e si tengono per mano | Raoul Bova e Beatrice Arnera fotografati dal settimanale Chi mano nella mano per le vie di Roma

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati nuovamente avvistati insieme a Roma. Dopo il primo incontro segnalato a fine settembre, i due attori sono stati fotografati durante una passeggiata per le vie della Capitale. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano i due mentre “ scherzano, ridono e si tengono per mano ”. Secondo la ricostruzione del settimanale, Bova e Arnera avrebbero trascorso del tempo insieme dopo un pranzo in un ristorante romano. Nelle foto “una felicità che prosegue per tutto il tratto di strada che percorrono, prima di entrare in un palazzo e sparire dalla vista degli obiettivi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

