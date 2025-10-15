Scherma la società malaspina protagonista nel trofeo granducato disputato a pisa Giornata magica per Pietro Robaldo che vince una medaglia d’oro e una di bronzo
Il giovane apuano Pietro Robaldo, classe 2015, ha brillato a Pisa nella prima prova del Trofeo Granducato, manifestazione nazionale di fioretto riservata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14), conquistando una medaglia d’oro e una di bronzo nelle categorie Maschietti e Giovanissimi. Il portacolori della Schermistica Malaspina è riuscito a vincere la gara della sua categoria, quella Maschietti, avendo la meglio nello spareggio per il primo posto sul pisano Vanni per 10 a 7. Pietro ha sfoderato una prestazione maiuscola anche nella categoria Giovanissimi, dove ha affrontato avversari di un anno più grandi di lui, che gli è valsa la conquista della terza piazza nella classifica generale sconfitto dal pisano Fiocchini (5-10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
