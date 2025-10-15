Scherma Due argenti ai regionali per gli atleti ravennati

Due argenti e due bronzi per le formazioni schermistiche della provincia di Ravenna - Circolo Ravennate della Spada, Società Schermistica Lughese, Circolo della Spada Cervia e Circolo della Scherma Placci Faenza – alla 1ª prova di qualificazione regionale che mette in palio i pass alla prova nazionale di spada, riservata a Cadetti e Giovani. Gli argenti arrivano tra i Cadetti. Tra le ragazze, la ravennate Maria Sole Romanini, 5ª nella fase a gironi, nei quarti, batte la reggiana Bodini 15-13 e in semifinale la bolognese Marteli 13-10. In finale, però, la ravennate deve cedere alla reggiana Sofia Mercanti per 15-11.

