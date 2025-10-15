Scheggia d’oro a Milano

Milano è la città di cui più si parla a sproposito in questo periodo, per capirla in questo caso è meglio la narrativa. In " " di Pietro Santetti (Mondadori), la città la racconta Seba, giovane di età non specificata, di belle speranze perlopiù tramontate. Scartando tutte le formule usurate – Milano ha stancato, a Milano la vita è diventata troppo cara, Milano scaccia i suoi figli – Seba nato Sebastiano detto Bastianu racconta la sua storia, tutta in una notte, a un personaggio cinico che sa raccoglierla e fare le (poche) domande che servono. Il racconto via via si scalda, ovvero perde del tutto l’elemento conosciuto, si allontana dal cinico-disincantato, prende il volo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

