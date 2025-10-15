Schatzer in conferenza | Fascia bella sorpresa ma volevo vincere Esperienza all’estero come Caruso? Sto bene alla Juve
Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco. Eva Schatzer presenta in conferenza stampa la partita valida per la seconda giornata della League Phase di Women’s Champions League tra Bayern Monaco e Juventus Women. WALTI – «L’arrivo di Lia è stato molto positivo per me e la squadra. Ci alza il livello. Lei è una giocatrice internazionale che ha fatto tornei importanti, ci può trasmettere tanto e per me è di riferimento. Certo di apprendere tutto il possibile». CARUSO – «Arianna ci viene spesso a trovare a Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
