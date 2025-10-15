Scenografie fiabesche e sapori d’autunno | Riccione pronta a ospitare il Parco delle zucche
I colori dell’autunno, la tradizione di una festa popolare, la voglia di divertirsi e stare insieme: dal 24 ottobre al 2 novembre Riccione ospita il “Parco delle zucche” per festeggiare Halloween tra atmosfere suggestive, laboratori e intrattenimento per tutti.L’originale iniziativa prenderà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
