Scende dal camion per andare a lavoro e muore 42enne | tragedia
Tempo di lettura: < 1 minuto Montoro ancora in lutto per la morte improvvisa dell’autotrasportatore 42 enne Agostino Ingino. Stava aspettando che aprisse il cantiere per scaricare del cemento in un cantiere di Torre del Greco, era sceso dal suo camion quando si è sentito male, un dolore allo stomaco ha pensato al freddo ed è risalito nella cabina. All’apertura un adetto non vedendolo partire ha bussato allo sportello visto che non rispondeva lo ha aperto e lo ha trovato esanime. La salma dopo i primi accertamenti è stata subito restituita ai familiari. Agostino amava il suo lavoro, non si tirava mai indietro e con la sua azienda stava sempre in prima linea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
